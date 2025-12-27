Реклама

Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

НАБУ проводит обыски у ближайших друзей Зеленского — Киселя и Корявченкова
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в стенах Верховной Рады у народных депутатов от партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Новыми подробностями делится издание «Страна.ua».

В сообщении указано, что обыски идут у ближайшего друга Зеленского — Юрия Киселя. Также НАБУ интересует Юрий Корявченков (известный как Юзик), который тоже является другом главы республики еще со времен совместной работы в студии «Квартал 95».

Об обысках НАБУ в правительственном квартале Украины стало известно ранее 27 декабря. Ситуацию назвали критической для Зеленского, так как под следствие попали хорошо знакомые с ним люди.

