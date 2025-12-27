На Украине назвали обыски НАБУ катастрофой для Зеленского

Шарий: Обыски у депутата Рады Киселя станут катастрофой для Зеленского

Обыски у депутата Верховной Рады Юрия Киселя станут катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«Для Зеленского это катастрофа. Кисель — ближайший его друг, ближайший друг [основателя студии «Квартал 95» Сергея] Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был», — написал он.

27 декабря появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал, что НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».

Позднее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что целью обысков стал близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал 95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель.

