Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали обыски НАБУ катастрофой для Зеленского

Шарий: Обыски у депутата Рады Киселя станут катастрофой для Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обыски у депутата Верховной Рады Юрия Киселя станут катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«Для Зеленского это катастрофа. Кисель — ближайший его друг, ближайший друг [основателя студии «Квартал 95» Сергея] Шефира, тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был», — написал он.

27 декабря появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выехало в правительственный квартал в Киеве. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал, что НАБУ выявило схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского «Слуга народа».

Позднее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что целью обысков стал близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал 95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok