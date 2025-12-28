Трамп резко ответил на вопрос об Украине

Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп назвал тупым вопрос представителя СМИ о том, какую роль Штаты будут играть в предоставлении гарантий безопасности Украине. Он высказался об этом перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Что за тупой вопрос?» — резко ответил американский лидер на вопрос журналиста.

Ранее Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским намекнул ему на необходимость заключить мирное соглашение. Так, украинский президент отметил, что впервые находится в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ответ Трамп сказал, что это место «очень подходит для заключения сделок».