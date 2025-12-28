Трамп сделал намек Зеленскому

Трамп заявил Зеленскому, что имение Мар-а-Лаго подходит для заключения сделок

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намекнул ему на необходимость заключить мирное соглашение. Трансляция доступна на YouTube.

В ходе разговора Зеленский отметил, что впервые находится в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ответ американский лидер сказал, что это место «очень подходит для заключения сделок».

Ранее Трамп понадеялся на хороший исход встречи с Зеленским. «Сегодня у нас будет отличная встреча», — сказал он.

Глава США также подчеркнул, что считает разрешение конфликта на Украине основным приоритетом, но при этом заявил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования.