22:44, 28 декабря 2025Мир

Трамп сделал намек Зеленскому

Трамп заявил Зеленскому, что имение Мар-а-Лаго подходит для заключения сделок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намекнул ему на необходимость заключить мирное соглашение. Трансляция доступна на YouTube.

В ходе разговора Зеленский отметил, что впервые находится в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ответ американский лидер сказал, что это место «очень подходит для заключения сделок».

Ранее Трамп понадеялся на хороший исход встречи с Зеленским. «Сегодня у нас будет отличная встреча», — сказал он.

Глава США также подчеркнул, что считает разрешение конфликта на Украине основным приоритетом, но при этом заявил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования.

