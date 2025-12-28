Трамп раскрыл ожидания от встречи с Зеленским

Трамп выразил надежду, что встреча с Зеленским будет успешной

Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на ее успешный исход. Трансляцию встречи ведет Белый дом на YouTube.

«Сегодня у нас будет отличная встреча», — высказался глава Соединенных Штатов.

Ранее встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась во Флориде. Глава Белого дома встретил Зеленского у парадного входа в частную резиденцию Мар-а-Лаго. По данным CNN, переговоры состоятся в столовой поместья за закрытыми дверями.

Перед этим Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным. Он продлился один час и 15 минут.

