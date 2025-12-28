Реклама

23:35, 28 декабря 2025

Трамп накормил журналистов сытнее Зеленского

Трамп накормил журналистов лучше, чем Зеленского
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Зеленским накормил журналистов сытнее, чем украинского коллегу. Об этом пишет РБК-Украина.

На торжественном обеде в Мар-а-Лаго для официальной делегации из Киева приготовили куриный бульон, стейки с картофелем фри и шоколадный торт имени самого Трампа. А для репортеров, помимо стейков с картофелем, приготовили сосиски в тесте и креветки в кокосовой стружке. Фотографировать еду запрещено, отмечает издание.

При этом Трамп предложил журналистам «взятку» в виде обеда. Намекая на то, что открытая часть мероприятия закончилась, глава Белого дома спросил, не желают ли репортеры подкрепиться. «Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой?» — сказал он. При слове «взятка» Зеленский дернулся в кресле, отмечает РИА Новости.

После этого Трамп распорядился передать шеф-повару, чтобы тот подал журналистам обед. «Это должно гарантировать хорошие репортажи, но этого не произойдет», — закончил он шутку.

Встреча Трампа с Зеленским началась во Флориде вечером 28 декабря. Глава Белого дома встретил Зеленского у парадного входа в свою частную резиденцию. Переговоры проходят в столовой поместья за закрытыми дверями.

