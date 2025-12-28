Реклама

21:57, 28 декабря 2025Мир

Трамп отказался обвинять Москву в нежелании мира и напомнил об ударах Киева по России

Александра Синицына
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Трамп отказался обвинять Москву в том, что она не желает быть серьезно настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине. Вместо этого он в разговоре с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде указал на то, что Киев продолжает наносить удары по российской территории, трансляция ведется на YouTube.

«Нет, он очень серьезен», — отверг такое предположение Трамп, говоря о настрое президента России Владимира Путина на урегулирование.

Кроме того, глава Белого дома прокомментировал удары ВС России по объектам военной промышленности противника. «Я думаю, Украина тоже провела очень мощные атаки», — заявил он.

