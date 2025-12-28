Трамп оценил готовность России к миру

Ушаков: Трамп убедился в стремлении России к мирному урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным убедился в стремлении Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию», — рассказал Ушаков.

Беседа президентов продолжалась 1 час 15 минут. По словам Ушакова, в ходе диалога Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить украинский конфликт, а также признался, что этот кризис оказался для него самым трудным.

В воскресенье, 28 декабря, состоятся переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским. Они пройдут в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в присутствии прессы.