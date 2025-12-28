Реклама

05:16, 28 декабря 2025Мир

Трамп решил поиграть в гольф перед встречей с Зеленским

Трамп провел весь день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп решил поиграть в гольф перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Глава государства провел весь день на поле для гольфа, он вернулся в резиденцию Мар-а-Лаго около 16 часов дня (полночь воскресенья по московскому времени).

Трамп прилетел во Флориду 20 декабря и играл в гольф ежедневно, кроме 25 декабря, когда президент отмечал католическое Рождество.

Ранее стало известно о переносе встречи Трампа и Зеленского. Она состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени.

