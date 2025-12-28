Трамп решил поиграть в гольф перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп решил поиграть в гольф перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.
Глава государства провел весь день на поле для гольфа, он вернулся в резиденцию Мар-а-Лаго около 16 часов дня (полночь воскресенья по московскому времени).
Трамп прилетел во Флориду 20 декабря и играл в гольф ежедневно, кроме 25 декабря, когда президент отмечал католическое Рождество.
Ранее стало известно о переносе встречи Трампа и Зеленского. Она состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени.