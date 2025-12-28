Реклама

17:33, 28 декабря 2025

Трое российских туристов пострадали от опасных медуз

На Кубе россияне пострадали от опасных медуз
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Надежин / Фотобанк Лори

Несколько туристов пострадали от опасных медуз на Кубе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около берега Sol Palmeras в Варадеро после шторма минимум трое туристов из России пострадали от медуз «португальский кораблик».

Некоторые люди голыми ногами пытаются дотолкать их до воды и получают травмы, которые приводят к зуду и разъедающим ожогам, отмечается в материале. Один из пострадавших как раз в результате таких действий и получил травму. Двое других получили травмы во время купания.

Уточняется, что местные спасатели закапывают медуз в песок, чтобы отдыхающие не трогали их.

Ранее сообщалось, что редкого семирукого осьминога сняли на видео.

