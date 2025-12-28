Украину призвали смириться с утратой Донбасса

Профессор Егер: Путин дал ясно дал понять, что Донбасс будет российским

Профессор Кельнского университета Томас Егер в интервью телеканалу ntv призвал Украину смириться с утратой Донбасса. По его словам, президент Владимир Путин ясно дал понять, что эта территория будет российской.

Эксперт выразил мнение, что Москва не пойдет на компромисс по вопросу Донбасса. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в сложном положении, политик попал в ситуацию, о которой говорил его американский коллега Дональд Трамп — у Киева нет карт.

«Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным», — заключил Егер.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

