Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 28 декабря 2025Мир

Украину призвали смириться с утратой Донбасса

Профессор Егер: Путин дал ясно дал понять, что Донбасс будет российским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Профессор Кельнского университета Томас Егер в интервью телеканалу ntv призвал Украину смириться с утратой Донбасса. По его словам, президент Владимир Путин ясно дал понять, что эта территория будет российской.

Эксперт выразил мнение, что Москва не пойдет на компромисс по вопросу Донбасса. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в сложном положении, политик попал в ситуацию, о которой говорил его американский коллега Дональд Трамп — у Киева нет карт.

«Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным», — заключил Егер.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В США заявили о потере Киевом сильных переговорных позиций

    Трамп решил поиграть в гольф перед встречей с Зеленским

    В России с февраля вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки

    Раскрыто условие для отправки военных ФРГ на Украину

    Украину призвали смириться с утратой Донбасса

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Долина выложила грустную песню в день переезда из квартиры Лурье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok