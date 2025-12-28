Реклама

01:53, 28 декабря 2025Путешествия

В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Самары, Пензы, Ульяновска и Саратова ограничены полеты

Фото: Pixabay

В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Самары, Пензы, Ульяновска и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В Саратове ограничения были введены накануне в 22:57, затем в 00:13 закрыл воздушное пространство аэропорт Пензы, в 00:28 — Ульяновка, в 01:12 — Самары.

Ограничения были сняты в столичных Шереметьево и Внуково, а также в аэропортах Волгограда и Ярославля.

Ранее стало известно, что во время действия ограничений во Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов, 42 рейса были отменены, а 69 самолетов ушли на запасные аэродромы.

