В Германии сочли опасным призыв отправить на Украину военных ЕС

Дагделен назвала крайне опасным призыв отправить на Украину военных ЕС

Призыв отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Евросоюза крайне опасный и лишь приведет к эскалации конфликта с Россией. С такой точкой зрения в соцсети X выступил внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен.

«Требование отправить немецких военных на Украину под флагом ЕС крайне опасно. Оно обостряет конфликт с Россией», — написала эксперт, подчеркнув, что такой призыв игнорирует уроки истории Германии и угрожает жизням людей.

Кроме того, Дагделен призвала прекратить финансировать Украину и поставлять ей оружие, отметив, что добиваться мира необходимо дипломатическим путем.

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал разместить войска на Украине под флагом Евросоюза.