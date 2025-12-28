Реклама

11:16, 28 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме предупредили о возможных провокациях Киева в Новый год

Депутат Колесник предупредил о возможных провокациях Киева в Новый год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что Киев может предпринять попытки провокаций в Новый год. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«От [президента Украины Владимира] Зеленского можно ожидать все что угодно и от его наставников. Наши спецслужбы и вооруженные силы будут работать в усиленном режиме», — отметил Колесник.

При этом депутат призвал граждан не поддаваться панике, а лишь проявлять бдительность.

«Смотреть по сторонам. Не поднимать никаких предметов, даже самых заманчивых, например, кошельки, пачки денег, внезапно оказавшиеся на пути. Мы же уже помним, какие были террористические акты. Но я думаю, что наши спецслужбы обеспечат безопасность наших граждан. Для этого они и существуют», — добавил он.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева рекомендовала россиянам провести Новый год, 31 декабря и 1 января, в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей.

