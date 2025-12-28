В России назвали понятными действия Трампа по Украине

Карасин: России понятны усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

России понятны усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и она готова им содействовать. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Администрация Соединенных Штатов при Дональде Трампе совершенно по-новому посмотрела на ситуацию и ищет возможности, они, кстати, полностью понятны и идут в развитие того, о чем говорили раньше мы, чтобы прийти к урегулированию, которое устраивало бы всех, включая все народы мира», — подчеркнул сенатор.

Карасин указал на готовность России способствовать «всему позитивному» в рамках урегулирования конфликта на Украине и работу с администрацией Трампа по этому вопросу. Он отметил регулярные и продолжительные контакты Москвы и Вашингтона, включая визиты спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Сенатор также обратил внимание на призывы лидеров стран Европы к конфискации замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине и назвал их нагнетанием напряженности.

Ранее Дональд Трамп заявил о близости России и Украины к урегулированию конфликта. «Они близки к цели», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами.