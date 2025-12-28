Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 28 декабря 2025Россия

В России назвали понятными действия Трампа по Украине

Карасин: России понятны усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

России понятны усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и она готова им содействовать. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Администрация Соединенных Штатов при Дональде Трампе совершенно по-новому посмотрела на ситуацию и ищет возможности, они, кстати, полностью понятны и идут в развитие того, о чем говорили раньше мы, чтобы прийти к урегулированию, которое устраивало бы всех, включая все народы мира», — подчеркнул сенатор.

Карасин указал на готовность России способствовать «всему позитивному» в рамках урегулирования конфликта на Украине и работу с администрацией Трампа по этому вопросу. Он отметил регулярные и продолжительные контакты Москвы и Вашингтона, включая визиты спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Сенатор также обратил внимание на призывы лидеров стран Европы к конфискации замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине и назвал их нагнетанием напряженности.

Ранее Дональд Трамп заявил о близости России и Украины к урегулированию конфликта. «Они близки к цели», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали понятными действия Трампа по Украине

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Экс-игрок сборной России оценил шансы «Интера» сохранить лидерство в серии А в 2025 году

    Раскрыта многомиллионная сумма заработка Леонтьева на новогодних корпоративах

    В Госдуме предупредили о возможных провокациях Киева в Новый год

    В Москве протестируют новую модель автобуса

    Баскетболисты с разницей в росте в 33 сантиметра устроили драку в матче НБА

    Усик назвал желаемого соперника по ближайшему бою

    Остановивший поставки в Россию производитель техники зарегистрировал товарные знаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok