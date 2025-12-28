В России призвали в Новый год быть аккуратнее с салютами на фоне действий ВСУ

Колесник призвал в Новый год быть аккуратнее с салютами на фоне действий ВСУ

В Новый год стоит быть аккуратнее с салютами на фоне действий и политики Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим предостережением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«С салютами стоит быть поаккуратнее. Потому что под это дело могут попытаться подработать и совершить какую-то акцию украинские спецслужбы. Всю жизнь проводили Новый год без всяких там фейерверков, а сейчас вошли во вкус. Тем не менее надо понимать серьезность момента», — добавил Колесник.

Депутат объяснил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают по всей линии фронта и есть колоссальное количество желающих в западных странах и на Украине сорвать это. «Поэтому могут быть шаткие попытки», — заключил он.

Ранее стало известно, что в 19 российских регионах жителям официально запретили использовать фейерверки в дни новогодних праздников. Ими стали ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области, Крым и Севастополь, также запускать салюты нельзя в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской областях, Калмыкии, Северной Осетии, Красноярском крае и Чувашии.

В этих же регионах введены ограничения на продажу пиротехники.