В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

Миронов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Его слова приводит РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что главная цель инициативы — «не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации». Он напомнил, что российское законодательство подразумевает ответственность за оскорбление представителя власти, но не за оскорбление учителей. Это депутат назвал несправедливым.

«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», — призвал он.

Ранее Минпросвещения России направило российским учителям инструкцию по действиям при агрессивном поведении. Документ был утвержден на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов 11 декабря.