В России высказались об открытии ТЦК в украинских селах

Военблогер Звинчук: С открытием ТЦК в украинских селах «людоловов» станет больше

Российский военблогер Михаил Звинчук высказался об открытии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в украинских селах. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале «Рыбарь».

Звинчук напомнил, что мобилизация в сельской местности затрагивала не все регионы. Тогда в первую очередь она касалась восточных и северо-восточных областей. Теперь с новым законопроектом «бусификация» будет распространена и на привилегированные западные районы Украины. «"Людоловов" станет больше», — подчеркнул Звинчук.

При этом публицист предсказал реакцию украинских граждан на новые правила. «Ну, а как новый законопроект отразится на настроениях украинского народа, даже гадать не нужно. Вероятно, будут и новые волны беженцев, и новые столкновения с ТЦК», — отметил он.

Ранее сообщалось, что законопроект о создании ТЦК в селах зарегистрировали в Верховной Раде. В обосновании говорилось, что сельские центры комплектования помогут разгрузить районные и увеличить эффективность их работы.