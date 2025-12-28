Реклама

В России заявили об агонии ВСУ

Губернатор Балицкий: ВСУ в агонии и пытаются атаковать гражданские объекты
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии агонии и пытаются бить по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий рассказал о существенных поражениях ВСУ на фронте. Из-за этого они начинают атаковать гражданские объекты. Фиксируется все больше случаев появления несдетонировавших БПЛА противника в парках и рядом с общественными пространствами.

При обнаружении беспилотников запрещено приближаться к ним и брать их в руки.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская.

