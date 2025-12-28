Реклама

13:25, 28 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ пытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская

В Запорожской области ВСУ предприняли попытку ударить по больнице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по больнице в Каменке-Днепровской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий сообщил об атаке беспилотника на центральную районную больницу города Каменки-Днепровской. В результате БПЛА упал на территории центрального парка Победы без детонации боевой части. Пострадавших нет.

Также в результате хаотичной атаки ВСУ на село Великая Знаменка был поврежден газопровод. Работы по его восстановлению удалось провести оперативно.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о взятии под контроль Гуляйполя.

