ВСУ пытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по больнице в Каменке-Днепровской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий сообщил об атаке беспилотника на центральную районную больницу города Каменки-Днепровской. В результате БПЛА упал на территории центрального парка Победы без детонации боевой части. Пострадавших нет.

Также в результате хаотичной атаки ВСУ на село Великая Знаменка был поврежден газопровод. Работы по его восстановлению удалось провести оперативно.

