Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 27 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности о взятии под контроль Гуляйполя

Губернатор Балицкий: В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России города Гуляйполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что Гуляйполе полностью освобожден от украинских сил. Он заверил, что жители города и его история находятся под защитой российских военных.

«В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты», — написал глава региона.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя. Кроме того, было заявлено о взятии под контроль населенных пунктов Артемовка и Родинское в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    На Новый год столбик термометра в Московском регионе упадет до -17 градусов

    Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

    Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

    Путин встретился с Назарбаевым

    Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok