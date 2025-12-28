Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 28 декабря 2025Мир

В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

Подполковник Дэвис: США не даст Зеленскому 800 млрд долларов, которые он требует
Мария Винар

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Подполковник ВС США Даниэл Дэвис удивился новому требованию украинского лидера Владимира Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?» Соответствующее видео доступно на его YouTube-канале.

По мнению военного эксперта, США не даст Украине 800 миллиардов долларов, которые Зеленский требует для восстановления страны. Он напомнил, как Европе было тяжело найти 90 миллиардов долларов на поддержку Киева.

«Тут почти в десять раз больше, откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить», — заявил Дэвис и добавил, что Европа на фоне собственных экономических проблем не может позволить себе помогать Украине такими большими деньгами.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok