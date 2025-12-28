В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

Подполковник Дэвис: США не даст Зеленскому 800 млрд долларов, которые он требует

Подполковник ВС США Даниэл Дэвис удивился новому требованию украинского лидера Владимира Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?» Соответствующее видео доступно на его YouTube-канале.

По мнению военного эксперта, США не даст Украине 800 миллиардов долларов, которые Зеленский требует для восстановления страны. Он напомнил, как Европе было тяжело найти 90 миллиардов долларов на поддержку Киева.

«Тут почти в десять раз больше, откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить», — заявил Дэвис и добавил, что Европа на фоне собственных экономических проблем не может позволить себе помогать Украине такими большими деньгами.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада.