22:07, 27 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада

Зеленский: Запад не предоставляет Киеву достаточной финансовой и военной помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада, его слова приводит «Страна.ua».

Политик подчеркнул, что для устойчивости стране необходима помощь Европы и США, однако сейчас ее не хватает. Он отметил, что средств противовоздушной обороны и оружия недостаточно.

«Деньги — слава Богу, есть европейское решение, но, честно говоря, постоянно есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — сказал Зеленский.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

