Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада, его слова приводит «Страна.ua».

Политик подчеркнул, что для устойчивости стране необходима помощь Европы и США, однако сейчас ее не хватает. Он отметил, что средств противовоздушной обороны и оружия недостаточно.

«Деньги — слава Богу, есть европейское решение, но, честно говоря, постоянно есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — сказал Зеленский.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

