Экс-полковник армии США Расмуссен: Киев потерял сильные переговорные позиции

Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» заявил, что у Киева фактически не осталось сильных переговорных позиций.

По его словам, даже обещанные Канадой 2,5 миллиарда долларов не изменят ситуацию, а продолжение финансовой поддержки лишь затягивает конфликт.

«Сейчас это определенно дыра без дна, в которую вы продолжаете закидывать деньги. Все, что вы делаете, — это лишь затягиваете конфликт», — считает Расмуссен.

Он отметил, что такие действия только приведут к потере территорий. «И особенно сейчас, когда скомпрометированы ключевые крупные оборонительные районы, это усилит продвижение российских сил на запад», — сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, по словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настойчиво требовать от России капитуляции и ищет поддержку на Западе. Недавно он приехал в США для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы безопасности и восстановление Украины.

Расмуссен считает, что такая позиция уменьшает влияние Зеленского в диалоге с американским лидером и дает Вашингтону больше возможностей для давления. По его мнению, президент Украины испытывает сильное давление как со стороны западных союзников, так и внутри страны, что ухудшает его способности вести переговоры.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.