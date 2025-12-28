Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 28 декабря 2025Мир

В США заявили о потере Киевом сильных переговорных позиций

Экс-полковник армии США Расмуссен: Киев потерял сильные переговорные позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» заявил, что у Киева фактически не осталось сильных переговорных позиций.

По его словам, даже обещанные Канадой 2,5 миллиарда долларов не изменят ситуацию, а продолжение финансовой поддержки лишь затягивает конфликт.

«Сейчас это определенно дыра без дна, в которую вы продолжаете закидывать деньги. Все, что вы делаете, — это лишь затягиваете конфликт», — считает Расмуссен.

Он отметил, что такие действия только приведут к потере территорий. «И особенно сейчас, когда скомпрометированы ключевые крупные оборонительные районы, это усилит продвижение российских сил на запад», — сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, по словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настойчиво требовать от России капитуляции и ищет поддержку на Западе. Недавно он приехал в США для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы безопасности и восстановление Украины.

Расмуссен считает, что такая позиция уменьшает влияние Зеленского в диалоге с американским лидером и дает Вашингтону больше возможностей для давления. По его мнению, президент Украины испытывает сильное давление как со стороны западных союзников, так и внутри страны, что ухудшает его способности вести переговоры.

Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok