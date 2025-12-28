ВСУ попытались ударить по северу российского региона

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались атаковать север Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 декабря несколько раз попытались атаковать север Ростовской области при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь.

Он добавил, что никто не пострадал. Вся информация о последствиях на земле пока уточняется.

Вечером 27 декабря Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников ВСУ. 15 из них были сбиты над Ростовской областью.