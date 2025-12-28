Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 28 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

Зеленский готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогично
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогичным образом. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, Зеленский готов отвести войска от линии соприкосновения только в случает зеркальных действий со стороны России, об этом он сообщил европейским лидерам.

При этом он требует гарантий безопасности, которые определяли бы действия союзников в случае нарушения РФ мирного соглашения. Также он хочет стабильного финансирования украинской армии и противовоздушной обороны на Украине с присутствием европейского военного контингента в стране.

Киев готов согласиться на передачу территорий только на референдуме, который будет проведен в мирных и безопасных условиях.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об участии ООН в урегулировании украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Перед встречей с Трампом Зеленский поговорил по телефону со Стармером

    Раскрыты ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Полицейские задержали сбежавших из психбольницы осужденных

    Дзагоев рассказал о состоянии тяжелобольного Алдонина

    Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

    Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

    Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok