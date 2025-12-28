Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

Зеленский готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогично

Президент Украины Владимир Зеленский готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогичным образом. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, Зеленский готов отвести войска от линии соприкосновения только в случает зеркальных действий со стороны России, об этом он сообщил европейским лидерам.

При этом он требует гарантий безопасности, которые определяли бы действия союзников в случае нарушения РФ мирного соглашения. Также он хочет стабильного финансирования украинской армии и противовоздушной обороны на Украине с присутствием европейского военного контингента в стране.

Киев готов согласиться на передачу территорий только на референдуме, который будет проведен в мирных и безопасных условиях.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об участии ООН в урегулировании украинского конфликта.