29 декабря в России отмечают День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ, а в мире — Международный день виолончели. Православные вспоминают пророка Аггея. День рождения отмечает актер Джуд Лоу. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День психологической службы МВД РФ
29 декабря 1973 года на базе Центральной психонаркологической лаборатории было организовано специальное отделение для профессионального отбора кадров и поддержания здоровья сотрудников ОВД. В настоящее время в задачи «психологов в погонах» входит подготовка кадров и организация мероприятий, направленных на поддержание здорового социально-психологического климата в коллективах.
День рождения белого медведя
Символическая дата праздника была выбрана, потому что примерно в это время медведицы устраиваются в родовые берлоги. Как правило, они рожают одного-двух детенышей весом примерно полкилограмма. Однако к выходу из берлоги в конце марта — начале апреля малыши весят уже около 10 килограммов. Примерно до двух с половиной лет медвежата могут оставаться с мамой.
Праздники в мире
Международный день виолончели
29 декабря 1876 года родился каталонский виолончелист Пабло Казальс. Его считают первым популяризатором виолончели как сольного инструмента.
Уже в 4 года он начал играть на скрипке, фортепиано и флейте, а во время учебы в музыкальной школе Барселоны освоил виолончель. В начале XX века, Казальс стал гастролировать по миру. Выступал он и в России — как солист, а также в составе ансамбля с Сергеем Рахманиновым, Александром Зилоти и Александром Гольденвейзером.
День «Встаньте на весы»
Праздник придумали американские работники здравоохранения, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать режим питания в период Рождественских каникул.
Какие еще праздники отмечают в мире 29 декабря
- День «Еще столько всего надо сделать!»;
- День розыска забытых благодарностей;
- День Конституции в Ирландии.
Какой церковный праздник 29 декабря
День памяти пророка Аггея
Согласно преданию, Святой Аггей был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Он жил в период строительства второго Иерусалимского храма, который должен был появиться на месте разрушенного Соломонового.
Подъем, с которым иудеи начали строительство, постепенно угасал — люди стали украшать свои дома, под предлогом, что время строить святыню еще не пришло. Тогда Бог послал им пророка Аггея, который призвал иудеев вернуться к работе. Благодаря его убедительным речам люди преодолели свою бездеятельность и в 516-м году — через 70 лет после разрушения первого храма — построили новый.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 декабря
- День памяти преподобной Софии Суздальской;
- День памяти мученика Марина Римского;
- День памяти блаженной царицы Феофании Византийской;
- Собор Кольских святых.
Приметы на 29 декабря
По народному календарю 29 декабря — Агеев день, или Аггей-Инесей. На Руси верили, что в это время природа готовится к встрече Нового года и все украшает инеем.
- Если в Агеев день повсюду образовался иней, значит, на Святки будут большие сугробы;
- Если погода резко испортилась — улучшений не будет еще три недели;
- Сильный ветер предвещает плохой урожай.
Кто родился 29 декабря
Елизавета (I) Петровна (1709-1762)
Русская императрица из династии Романовых, дочь Петра I и Екатерины I. Царствование Елизаветы Петровны было временем расцвета культуры и науки: при ней был основан Московский университет, в крупных городах открывались гимназии. Результатом гуманизации общественной жизни в годы ее правления стали отмена смертной казни и начало строительства инвалидных домов и богаделен.
Томас Бах (72 года)
Деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года. В прошлом — фехтовальщик, олимпийский чемпион 1976 года.
Кто еще родился 29 декабря
- Джуд Лоу (53 года) — британский актер;
- Лилли Вачовски (58 лет) — американский кинорежиссер;
- Михаил Грушевский (61 год) — российский юморист.