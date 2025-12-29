29 декабря в России отмечают День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ, а в мире — Международный день виолончели. Православные вспоминают пророка Аггея. День рождения отмечает актер Джуд Лоу. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День психологической службы МВД РФ

29 декабря 1973 года на базе Центральной психонаркологической лаборатории было организовано специальное отделение для профессионального отбора кадров и поддержания здоровья сотрудников ОВД. В настоящее время в задачи «психологов в погонах» входит подготовка кадров и организация мероприятий, направленных на поддержание здорового социально-психологического климата в коллективах.

День рождения белого медведя

Белые медведи в Арктике Фото: Gerken & Ernst / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Символическая дата праздника была выбрана, потому что примерно в это время медведицы устраиваются в родовые берлоги. Как правило, они рожают одного-двух детенышей весом примерно полкилограмма. Однако к выходу из берлоги в конце марта — начале апреля малыши весят уже около 10 килограммов. Примерно до двух с половиной лет медвежата могут оставаться с мамой.

Праздники в мире

Международный день виолончели

29 декабря 1876 года родился каталонский виолончелист Пабло Казальс. Его считают первым популяризатором виолончели как сольного инструмента.

Уже в 4 года он начал играть на скрипке, фортепиано и флейте, а во время учебы в музыкальной школе Барселоны освоил виолончель. В начале XX века, Казальс стал гастролировать по миру. Выступал он и в России — как солист, а также в составе ансамбля с Сергеем Рахманиновым, Александром Зилоти и Александром Гольденвейзером.

Фото: Janderson Tulio / Unsplash

День «Встаньте на весы»

Праздник придумали американские работники здравоохранения, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать режим питания в период Рождественских каникул.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 декабря

День «Еще столько всего надо сделать!»;

День розыска забытых благодарностей;

День Конституции в Ирландии.

Какой церковный праздник 29 декабря

День памяти пророка Аггея

Согласно преданию, Святой Аггей был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Он жил в период строительства второго Иерусалимского храма, который должен был появиться на месте разрушенного Соломонового.

Подъем, с которым иудеи начали строительство, постепенно угасал — люди стали украшать свои дома, под предлогом, что время строить святыню еще не пришло. Тогда Бог послал им пророка Аггея, который призвал иудеев вернуться к работе. Благодаря его убедительным речам люди преодолели свою бездеятельность и в 516-м году — через 70 лет после разрушения первого храма — построили новый.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 декабря

День памяти преподобной Софии Суздальской;

День памяти мученика Марина Римского;

День памяти блаженной царицы Феофании Византийской;

Собор Кольских святых.

Приметы на 29 декабря

По народному календарю 29 декабря — Агеев день, или Аггей-Инесей. На Руси верили, что в это время природа готовится к встрече Нового года и все украшает инеем.

Если в Агеев день повсюду образовался иней, значит, на Святки будут большие сугробы;

Если погода резко испортилась — улучшений не будет еще три недели;

Сильный ветер предвещает плохой урожай.

Кто родился 29 декабря

Елизавета (I) Петровна (1709-1762)

Elizabeth of Russia by Prenner (1750s, Hermitage). Фото: Public domain / Wikipedia

Русская императрица из династии Романовых, дочь Петра I и Екатерины I. Царствование Елизаветы Петровны было временем расцвета культуры и науки: при ней был основан Московский университет, в крупных городах открывались гимназии. Результатом гуманизации общественной жизни в годы ее правления стали отмена смертной казни и начало строительства инвалидных домов и богаделен.

Деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года. В прошлом — фехтовальщик, олимпийский чемпион 1976 года.

Кто еще родился 29 декабря