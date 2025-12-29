Американские пожарные провели «уникальную операцию» в канун Рождества

В США пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере

В американском городе Бингемтон пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере. Об этом сообщает портал Binghamton Homepage.

Выбраться самостоятельно белка не могла, поэтому на «уникальную операцию» в канун Рождества выехали спасатели. Замерзшего грызуна достали и отвезли в реабилитационный центр. Там белку ждал настоящий праздничный стол с арахисом.

После этого животное выпустили на волю. Пожарные заключили, что всегда готовы помочь — независимо от масштаба происшествия.

Ранее в Великобритании мужчина по имени Мехмет Онал спас бельчонка и неожиданно обрел в его лице друга. Он нашел раненую белку на церковном кладбище в 2021 году. У нее была сломана лапа, и мужчина отвез ее к ветеринару. Тот ему заявил, что по закону должен усыпить зверька. Онал не желал бельчонку такой участи и решил выходить его сам.