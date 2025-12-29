Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:26, 29 декабря 2025Из жизни

Американские пожарные провели «уникальную операцию» в канун Рождества

В США пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hiba Kola / Reuters

В американском городе Бингемтон пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере. Об этом сообщает портал Binghamton Homepage.

Выбраться самостоятельно белка не могла, поэтому на «уникальную операцию» в канун Рождества выехали спасатели. Замерзшего грызуна достали и отвезли в реабилитационный центр. Там белку ждал настоящий праздничный стол с арахисом.

После этого животное выпустили на волю. Пожарные заключили, что всегда готовы помочь — независимо от масштаба происшествия.

Ранее в Великобритании мужчина по имени Мехмет Онал спас бельчонка и неожиданно обрел в его лице друга. Он нашел раненую белку на церковном кладбище в 2021 году. У нее была сломана лапа, и мужчина отвез ее к ветеринару. Тот ему заявил, что по закону должен усыпить зверька. Онал не желал бельчонку такой участи и решил выходить его сам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В офисе Зеленского рассказали о подготовке Залужного к возвращению на Украину

    Путин подписал закон о крестах на гербе России

    Россиян призвали отказаться от популярного атрибута Нового года

    Назван самый результативный для российских войск участок фронта

    В России высказались об урегулировании конфликта на Украине

    Украинский офицер раскрыл причины провала ВСУ в Северске

    Период охлаждения для борьбы со «схемой Долиной» захотели распространить на авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok