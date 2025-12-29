Реклама

10:03, 29 декабря 2025

Анна Седокова похвасталась фигурой в леопардовых трусах

43-летняя певица Анна Седокова похвасталась фигурой на откровенном фото
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова похвасталась фигурой на откровенном фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица запечатлела себя на камеру, лежа на шезлонге. Она позировала в коричневой бейсболке и худи. Кроме того, на знаменитости были леопардовые трусы, которые частично оголяли ее ягодицы.

В сентябре Анна Седокова ответила на обвинения в ретуши снимков. Артистка опубликовала архивные кадры, призвав подписчиков сначала посмотреть на детские снимки, прежде чем осуждать ее за ретушь.

Позже психолог Станислав Самбурский усомнился в высказывании Седокой и объяснил ее желание ретушировать свои детские фото. По словам эксперта, певица меняет внешность на архивных снимках из-за того, что хочет вступить в брак и родить потенциальному избраннику детей.

