Минобороны России заявило о контроле над селом Диброва в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Диброва Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады Нацгвардии и бригады теробороны, в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы и Глушковка, а также Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка ДНР.

В Минобороны добавили, что на купянском направлении отражены две атаки украинских войск в направлении Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск Харьковской области.

Согласно данным российской стороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Запад» более 210 военнослужащих, 21 пикап, а так же 5 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину Iveco итальянского производства и бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной признал, что ВСУ фактически потеряли Димитров (украинское название — Мирноград). По его словам, дальше Вооруженные силы России двинутся на Доброполье, которое необходимо «готовить к обороне уже сейчас».