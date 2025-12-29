Реклама

01:54, 29 декабря 2025

В ВСУ признали потерю Димитрова и назвали следующую цель армии России

Боец ВСУ Мучной: ВСУ фактически потеряли Димитров и соседнее с ним Родинское
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически потеряли Димитров (украинское название — Мирноград) и соседнее с ним село Родинское. Это признал украинский военнослужащий с позывным Мучной, его слова приводит издание «Страна» в Telegram-канале.

«На сегодня известно, что Родинское и Мирноград фактически в красной зоне. Да, местами фиксируются наши подразделения там, куда противнику трудно добраться, но истина вылезет сразу, как только русаки начнут выходить за пределы этих городов», — отметил боец ВСУ.

Он также сделал предположение, что станет следующей целью российской армии. По мнению Мучного, ВС РФ двинутся на Доброполье, которое необходимо «готовить к обороне уже сейчас».

«Стало окончательно понятно, что наверху до сих пор сидят персонажи, которые так и не отмыли язык от дерьма и прикрывают друг друга, спасая чьи-то кресла, чтобы очередной комбриг или комбат не вылетел. Это не новость, но масштабы впечатляют», — описал военный ситуацию на фронте для украинских войск.

Ранее российские военные группировки «Центр» развернули триколор во взятом под контроль Димитрове. Видео опубликовало Минобороны РФ.

