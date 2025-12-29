Бабушка шокировала жениха внучки своими молодыми фотографиями

Пользователь Reddit с ником Throw-away2257 рассказал о неловкой ситуации, в которую попал, приехав в гости в дом своей невесты. По словам молодого человека, во время рождественского ужина его избранница начала нахваливать свою бабушку, в молодости объехавшую весь мир.

«Я сказал, что посмотрел на фотографии тех лет, на что сама бабушка сказала, что они хранятся у нее в комнате. Поднявшись, мы сели на ее кровать и она начала рассказывать о годах, проведенных в круизах, и о множестве людей, которых она встретила. Затем она поведала мне про парней, с которыми у нее были отношения», — написал автор.

Парень почувствовал себя неловко, слушая интимные детали жизни бабушки, а потому попытался перевести разговор на фотографии. Та в ответ акцентировала внимание на изображенных на них мужчинах, в мельчайших подробностях вспоминая, кто из них поразил ее в постели, а кто был готов следовать за ней по всему миру.

«Затем дело дошло до фотографий с пляжа, и ужас отразился на моем лице, когда она достала свои обнаженные снимки, сделанные, когда ей было около 30-40 лет. Она невинно спросила, что я о них думаю, а я был настолько ошеломлен, что ответил: "Ого, ну, эмм, все эти места выглядят потрясающе, но я думаю, нам стоит вернуться вниз, мы давно там не были". Рождественский ужин был очень неловким», — заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало год назад. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.