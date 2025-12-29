Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:57, 29 декабря 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачном нижнем белье

Бывшая возлюбленная миллиардера Лебедева Перминова снялась в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица устроила фотосессию в стиле «ангелов» бренда Victoria’s Secret. Она надела огромные белые крылья до пола, прозрачный кружевной бюстгальтер и трусы в сочетании с туфлями на шпильке.

Также избранница предпринимателя примерила бра и чулки с поясом и дополнила данный образ короткими крыльями.

Ранее в декабре Елена Перминова объяснила свою худобу, рассказав, что прибегает к капельницам, которые ей назначил врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Политолог рассказал о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина

    В Раде обратились к мировым лидерам после удара по резиденции Путина

    Считавшуюся вымершей рыбу нашли в маленьком лесном пруду

    Москва и Петербург нырнули в барическую яму

    Названы эффективные способы улучшить эрекцию

    Буланова призналась в нелюбви к метро

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачном нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok