11:48, 29 декабря 2025Россия

Бывший российский министр умер в 38 лет

Бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Бахтерев умер в 38 лет
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / РИА Новости

Бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев умер в возрасте 38 лет. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Информацию о кончине подтвердила супруга мужчины.

Бахтерев занимал пост министра чуть более двух лет и в 2023-м написал заявление по собственному желанию.

До этого сообщалось, что экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, обвиняемый в организации преступного сообщества, скончался после выхода из СИЗО.

Прямилов проходил по коррупционному делу, связанному со строительством станции метро «Театральная» в Самаре. Его задержали в октябре 2024 года.

Как выяснили следователи, российский чиновник обеспечил незаконное получение средств подрядной организацией. Размер аванса из резервного фонда региона составил 3,5 миллиарда рублей. Ему инкриминировали статью 286 УК РФ («Превышение полномочий»), но позже добавили еще и статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»).

