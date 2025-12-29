Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 29 декабря 2025Бывший СССР

Дед Мороз поднял российский флаг в Димитрове

Дед Мороз поднял российский триколор над Димитровым
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Российский военнослужащий в костюме Деда Мороза поднял российский флаг над Димитровым (украинское название — Мирноград). Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«На кадрах бойцы 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко. (...) "Димитровская операция" длилась 111 дней: от захода первых разведгрупп и до занятия всех важнейших точек города», — написал военкор.

На кадрах военнослужащий в костюме Деда Мороза сначала поднимает над городом знамя своего подразделения, затем, в том числе вместе с другими военными, — флаг России.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что Вооруженные силы Украины фактически потеряли Димитров. Он также сделал предположение, что станет следующей целью Российской армии. По мнению Мучного, ВС РФ двинутся на Доброполье, которое необходимо «готовить к обороне уже сейчас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok