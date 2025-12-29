Дед Мороз поднял российский флаг в Димитрове

Дед Мороз поднял российский триколор над Димитровым

Российский военнослужащий в костюме Деда Мороза поднял российский флаг над Димитровым (украинское название — Мирноград). Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«На кадрах бойцы 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко. (...) "Димитровская операция" длилась 111 дней: от захода первых разведгрупп и до занятия всех важнейших точек города», — написал военкор.

На кадрах военнослужащий в костюме Деда Мороза сначала поднимает над городом знамя своего подразделения, затем, в том числе вместе с другими военными, — флаг России.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что Вооруженные силы Украины фактически потеряли Димитров. Он также сделал предположение, что станет следующей целью Российской армии. По мнению Мучного, ВС РФ двинутся на Доброполье, которое необходимо «готовить к обороне уже сейчас».