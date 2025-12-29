Доктор Мясников рассказал о пьющих «на убой» американцах

Врач Мясников заявил, что жители неблагополучных районов Нью-Йорка много пьют

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что американцы из неблагополучных районов Нью-Йорка много пьют. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что, когда работал в отделении реанимации в США, часто принимал нетрезвых пациентов. «Как там нью-йоркское население дна пьет — это они пьют на убой», — пожаловался врач.

Доктор отметил, что давал пьяным пациентам успокоительное и оставлял их в палате, так как в этот момент их жизням ничего не грозило. «Как только я понимаю, что прошло три часа, и у него (...) начинает падать количество алкоголя, вот тут могут быть неожиданности», — добавил специалист. Врач объяснил, что состояние, когда у человека падает уровень алкоголя в крови, может быть смертельно опасным.

Ранее Мясников объяснил, почему не хотел бы жить в США. По его словам, врачи в этой стране много работают из-за дефицита кадров.