14:57, 29 декабря 2025Силовые структуры

Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

В Туве СК возбудил дело о халатности после убийства подростка на школьной елке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Туве возбудили еще одно уголовное дело после расправы над 17-летним подростком во время школьной елки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства») УК РФ.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся и по охране общественного порядка в школе №1 села Кызыл-Мажалык привело к ЧП, в результате которого был лишен жизни подросток.

27 декабря сообщалось, что на школьную елку в Туве пробрался бывший ученик и смертельно ранил подростка. Напавшего задержали.

