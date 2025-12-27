Стали известны подробности о смертельном ранении школьника во время новогодней елки

В Туве задержали напавшего с ножом студента во время новогодней елки

В Туве задержали напавшего с ножом студента техникума во время новогодней елки. Им оказался 17-летний Эркин Сарыглар, передает Telegram-канал «112».

По информации медиа, нож он пронес с собой в школу. Вскоре он позвал ученика 11-го класса Айрана Хертека на улицу, где и нанес ему несколько смертельных ранений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 27 декабря сообщалось, что в Туве на ученика старших классов напали с ножом во время новогодней елки. Инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалык. На территорию местной школы пробрался бывший ученик, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума. У него произошел конфликт с потерпевшим.