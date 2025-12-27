Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 27 декабря 2025Силовые структуры

Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

В Тыве на школьника напали с ножом во время новогодней елки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тыве на ученика старших классов напали с ножом во время новогодней елки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалык. На территорию школы пробрался бывший ученик, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума, у него произошел конфликт с потерпевшим. Во время словесной перепалки юноша достал нож. В результате школьник получил смертельное ранение.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предотвратили нападение на школу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Беспилотники атаковали Москву

    Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

    Во Франции экс-советника Макрона обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

    Москвич воспользовался банковской картой работодателя и был задержан

    Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

    Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира

    В ФРГ заявили о нахождении страны в самом длительном кризисе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok