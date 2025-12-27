Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

В Тыве на ученика старших классов напали с ножом во время новогодней елки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалык. На территорию школы пробрался бывший ученик, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума, у него произошел конфликт с потерпевшим. Во время словесной перепалки юноша достал нож. В результате школьник получил смертельное ранение.
Возбуждено уголовное дело.
