Еще в одном российском регионе предложили запретить аборты в частных клиниках

В Красноярском крае предложили ввести запрет на аборты в частных клиниках. Фрагмент заседания Законодательного собрания региона опубликовал Telegram-канал «Борус.Люди».

С инициативой выступила депутат Ирина Иванова. Она указала, что в регионе зафиксировано большое относительно других субъектов Российской Федерации число абортов. В частности, аборты делают в десятке частных клиник, указала депутат.

В этой связи Иванова предложила «поговорить с частными клиниками». Борьбу за беременности она назвала одним из приоритетов.

Ранее в Русской православной церкви озвучили статистику по борьбе с абортами. По данным Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, от проведения абортов отказались уже 800 частных клиник.