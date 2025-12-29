Реклама

08:15, 29 декабря 2025Мир

Европу раскритиковали за неспособность функционировать вне кризисов

WSJ: Европа не способна функционировать вне кризисов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европа не способна функционировать вне кризисов. Об этом заявил управляющий директор по Европе в консалтинговой фирме по управлению рисками Eurasia Group Муджтаба Рахман, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«У Европы есть довольно хороший план действий в кризисных ситуациях. Но у нее нет очень хорошего плана управления в обычное время», — сказал он.

В отличие от конца 1940-х годов, когда Европа благодаря помощи США смогла сосредоточиться на экономическом восстановлении, сегодня европейцы все чаще рассматривают администрацию президента США Дональда Трампа как торгового противника. Уточняется, что напряженность в отношениях с США усиливает призывы к проведению дополнительных реформ в Евросоюза.

По словам эксперта, если бы США также стали восприниматься как угроза безопасности, «это, безусловно, вызвало бы возобновление дискуссии об экономике в Европе».

Ранее аналитики предположили, что прекращение конфликта между Россией и Украиной способно запустить положительный цикл для экономики Европы. Отмечается, что это произойдет при условии, что мир не будет достигнут на невыгодных для Киева условиях.

