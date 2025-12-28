Реклама

Мир
16:11, 28 декабря 2025

Аналитики спрогнозировали ренессанс в Европе в случае мира между Россией и Украиной

FT: Прекращение конфликта РФ и Украины может привести к ренессансу в Европе
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ronny Hartmann / Getty Images

Прекращение конфликта между Россией и Украиной способно запустить положительный цикл для экономики Европы. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что положительный цикл может включать в себя снижение цен на энергоносители, рост инвестиций и экспорта. Аналитики, опрошенные газетой, связали перспективы европейского ренессанса с завершением войны при условии, что мир не будет достигнут на невыгодных для Киева условиях.

Согласно прогнозу, экономический рост в еврозоне замедлится до 1,2 процента в 2026 году, но затем ускорится до 1,4 процента в 2027-м.

Ранее Financial Times сообщала, что европейские страны признают, что на определенном этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине им придется возобновить диалог с Россией.

