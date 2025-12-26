Реклама

15:54, 26 декабря 2025

В Европе признали необходимость диалога с Россией

FT: В Елисейском дворце признали необходимость вести прямой диалог с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Европейские страны признают, что на определенном этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине им придется возобновить диалог с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«На каком-то этапе европейцам придется вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал представитель Елисейского дворца.

Отмечается также, что европейские страны в январе планируют провести новый раунд переговоров в рамках так называемой коалиции желающих для обсуждения поддержки Украины и путей урегулирования конфликта.

19 декабря Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

