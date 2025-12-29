Фото актрисы Екатерины Климовой в мини-платье вызвало ажиотаж в сети

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова поделилась снимками в откровенном наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» предстала в облегающем белом мини-платье без бретелей. Кроме того, она позировала в открытых туфлях и пушистой накидке. При этом стилисты дополнили эффектный образ артистки объемной прической, а визажисты — макияжем в нюдовых тонах.

Поклонники, в свою очередь, оценили новые кадры знаменитости в комментариях под постом. «Невероятная красота и харизма», «Королева», «Очень красивая», «Шикарная», «Потрясающие снимки! Такие эстетичные», «Совершенство», — высказывались они.

В ноябре Екатерина Климова опубликовала откровенное видео с отдыха и порадовала фанатов.