Россия
04:15, 29 декабря 2025

Глава Дагестана возмутился сыном местного чиновника

Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за пьяный дебош
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил возмущение из-за поведения сына местного чиновника, устроившего погром в местном магазине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пока тысячи дагестанцев проливают кровь за Родину, отдельные молодые люди становятся «звездами» интернета, устраивая пьяные дебоши. «Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека», — отметил политик.

Ранее 29 декабря стало известно, что в Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. Даниял Абсаламов в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в магазине и поднял руку на продавщицу из-за отказа дать ему денег взаймы.

