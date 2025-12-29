Глава Дагестана возмутился сыном местного чиновника

Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за пьяный дебош

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил возмущение из-за поведения сына местного чиновника, устроившего погром в местном магазине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пока тысячи дагестанцев проливают кровь за Родину, отдельные молодые люди становятся «звездами» интернета, устраивая пьяные дебоши. «Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека», — отметил политик.

Ранее 29 декабря стало известно, что в Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. Даниял Абсаламов в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в магазине и поднял руку на продавщицу из-за отказа дать ему денег взаймы.

