Сын российского политика избил женщину и устроил погром в магазине

Сына дагестанского политика задержали за избиение женщины и разгром в магазине

В Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Инцидент произошел в Кумторкалинском районе. Отмечается, что Даниял Абсаламов в состоянии алкогольного опьянения поднял руку на женщину и громил имущество. Против него возбуждено уголовное дело. По данным издания, причиной поступка стал отказ в займе денег.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов потребовал отставки чиновника, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке. «Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Никакого снисхождения к нарушителям не будет», — написал он.

В 2021 году в Махачкале сына бывшего председателя Народного собрания Республики Дагестан Данияла Шихсаидова осудили на один год и один месяц колонии поселения за избиение депутата Айнутдина Зиявутдинова.