Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:40, 29 декабря 2025Экономика

Глава ЦБ одной страны ушел в отставку из-за резкого падения курса нацвалюты

Глава ЦБ Ирана уволился из-за падения курса риала, его сменит экс-глава Минфина
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин решил покинуть пост на фоне серьезного ослабления национальной валюты. По словам Мохаммада Мехди Табатабаи, замглавы администрации президента страны Масуда Пезешкиана, отставка, вероятно, будет принята. Табатабаи, которого цитирует ТАСС, объявил, что новым главой регулятора станет экс-министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати.

По данным корреспондента агентства, днем в понедельник, 29 декабря, из-за сильного падения курса иранского риала в центре Тегерана начали протестовать торговцы. В частности, согласно данным Fars, митингующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к ним.

Курс риала упал к доллару почти на 85 процентов за год и примерно на 219 процентов за три года. Сейчас доллар стоит примерно 1,385 миллиона риалов. В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона, хотя еще в 2018 году составлял около 50 тысяч.

В ноябре власти Ирана на фоне этого объявили о предстоящей деноминации риала, стоимость которого составит 10 тысяч нынешних. Как ожидается, это позволит снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok