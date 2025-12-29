Реклама

16:25, 29 декабря 2025

Гоблин захотел забыть скандал с Долиной

Блогер Пучков заявил, что в 2026-м году хотел бы забыть скандал с Долиной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, признался, что в 2026-м году хотел бы забыть скандал с певицей Ларисой Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников и вернула ее через суд. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы забыть. Хотелось бы, чтобы все было по закону, люди нормально продавали, покупали, жили и радовались бы жизни», — констатировал Пучков.

Ранее Гоблин высказался о массовом озверении россиян из-за Долиной. Он признался, что не помнит, чтобы его соотечественники ненавидели так сильно, как певицу, кого-либо еще.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Сообщалось, что право собственности на квартиру, которую Лурье приобрела за 112 миллионов рублей, осталось за ней. Решение суда вступило в силу немедленно. Певицу и ее близких обязали покинуть жилье в ближайшее время.

Долина продала Лурье квартиру в Хамовниках в 2024 году. Певица заявила, что отдала полученные деньги мошенникам, после чего суд постановил оставить квартиру Долиной. Россияне обрушились на артистку с критикой в соцсетях, в шутку прозвав ее «Ларой — расхитительницей квартир» и «Гринчем — похитителем новоселья».

