РИА-Новости: Город Рени в Одесской области остался без продовольствий из-за ВСУ

Город Рени в Одесской области остался без продовольствия из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перекрыли движение по дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд», — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, дороги используются только бойцами ВСУ, а жители города остались без помощи и поставок продовольствия.

Ранее офицер украинской армии с позывным Алекс заявил, что провал ВСУ в Северске случился из-за лжи в докладах об обстановке на полях боя. Украинское командование признало проблемы на северском направлении только тогда, когда их стало невозможно отрицать.