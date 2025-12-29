Реклама

Бывший СССР
08:40, 29 декабря 2025

Украинский офицер раскрыл причины провала ВСУ в Северске

Офицер ВСУ Алекс: Провал украинских войск в Северске случился из-за лжи
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске случился из-за повальной лжи в докладах о ситуации на земле. Причины поражения украинских войск на северском направлении раскрыл в Telegram офицер ВСУ с позывным Алекс.

«Некоторые ублюдки в полковничьих чинах боятся докладывать реальную обстановку и до конца надеются, что продвижение противника остановятся и они все это потом когда-нибудь спишут или каким-то чудом восстановят утраченные позиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что в украинском командовании признали проблемы на северском направлении слишком поздно — тогда, когда это стало невозможно отрицать.

Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российские войска взяли Северск под полный контроль. По его словам, населенный пункт открывает путь к Славянску, главному укрепрайону ВСУ в Донбассе.

